Leimen. (pol/sbl) Nach dem Einbruch in der Nacht zum Samstag, den 03. Juni 2017 in einer Gaststätte im Peter-Disegna-Weg fahndet die Polizei weiter nach den Tätern.



Nach den derzeitigen Ermittlungen waren mindestens zwei Täter an dem Einbruch beteiligt. Nachdem sie zunächst mehrere Türen aufgebrochen und einen Tresor mit brachialer Gewalt aus einer Wand herausgebrochen hatten, flexten sie ihn anschließend mit einem Winkelschleifer auf.



Aus dem Tresor erbeuteten sie einen hohen Bargeldbetrag, der sich zusammen mit dem angerichteten Sachschaden auf einen Gesamtbetrag von über 40.000 Euro summiert.



Für Hinweise, die zur Ergreifung oder Festnahme der Täter führen, stellt der Betreiber der Gaststätte eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro aus.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leimen unter 06224/1749-0 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.