L 549 bei Meckesheim. (pol/rl) Von der Staße abgekommen ist eine 62-Jährige mit ihrem Renault am Sonntagmorgen. Die Frau war gegen 6 Uhr von Eschelbronn in Richtung Meckesheim unterwegs, als sie laut Polizeibericht gesundheitliche Beschwerden bekam. Infolge dessen verlor die 62-Jährige die Kontrolle über ihren Renault. Der Wagen überfuhr eine Böschung, hob kurz ab und landete in einer Wiese, wo er nach etwa 60 Metern zum Stehen kam.

Die 62-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht im Bein- und Kopfbereich verletzt. Sie kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt, der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.