Dossenheim. (fw/rl) Zu einem kuriosen Rettungseinsatz der Dossenheimer Feuerwehr kam es in der Lise-Meitner-Straße am Dienstagabend. Laut Bericht wurde die Feuerwehr gegen 21.56 Uhr alarmiert, um eine verletzte Katze aus einem Baum in der Lise-Meitner-Straße zu holen. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass das Herrchen der Katze auch gerettet werden musste. Der Junge war nämlich zwischenzeitlich der Katze auf den Baum gefolgt war, sodass nun beide im Baum saßen und nicht mehr herunterkamen.

Ein Feuerwehrmann stieg über eine Leiter ebenfalls in den Baum. Dort wurde die Katze zunächst in einer Tierrettungsbox gesichert. Anschließen wurden Katze und Herrchen über die Leiter gerettet. Abschließend wurde die Verletzung der Katze untersucht, die sich als eine kleinere blutende Wunde an einer Pfote herausstellte. Eine sofortige Versorgung durch einen Tierarzt nicht erforderlich. Der Junge und sein Kater konnten somit beruhigt nach Hause gehen.