Leimen-Gauangelloch. Weil Jugendliche am späten Abend laut Musik hörten, soll ein Anwohner sie mit einer Pistole bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch in der vergangenen Woche. Wie Polizeisprecher Harald Kurzer jetzt auf RNZ-Nachfrage berichtete, hatte eine Gruppe von sechs 14- bis 16-Jährigen am Angelbach eine Geburtstagsfeier ausklingen lassen. Ihren Angaben zufolge sollen gegen 21.45 Uhr zwei Männer sie nach einer Auseinandersetzung mit einer Waffe bedroht haben. Ein 40-jähriger Beschuldigter stritt dies den Beamten gegenüber allerdings ab und sagte, er habe lediglich eine Taschenlampe in der Hand gehabt. Die Polizei prüft den Fall derzeit. "Es sieht nach einem klassischen Nachbarschaftsstreit aus", so Kurzer. Auf der einen Seite stünden Jugendliche, die sich beim Feiern gestört fühlten, und auf der anderen Seite ein Anwohner, der sich in seiner Ruhe gestört fühlte. (aham)