Heiligkreuzsteinach. (pol/mün) Eine 16 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades erlitt am Karfreitag-Morgen bei einem Sturz eine Beinverletzung und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche gegen 9.45 Uhr in Heiligkreuzsteinach in der Straße In der Au unterwegs. Auf dem engen, einspurigen Weg kam ihm eine Gassi-Geherin mit ihren drei Hunden entgegen. Einer der Hunde soll dabei nicht angeleint gewesen sein, heißt es im Polizeibericht. Der 16-Jährige erkannte den offenbar freilaufenden Hund zu spät, bremste und kam zu Fall.