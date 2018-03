Sandhausen. Ein an der Ecke Kirch-/Waldstraße abgestellter silberner VW Golf wurde am vergangenen Mittwoch durch einen bislang nicht ermittelten Autofahrer gerammt. Die Geschädigte hatte ihren Wagen zwischen 8 und 13.30 Uhr geparkt und den angebrachten gelben Zettel, den sie anfangs nicht mit einem Verkehrsunfall in Verbindung gebracht hatte, weggeworfen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellte sie den Schaden am Kotflügel fest und erinnerte sich an den Zettel, auf dem eine Telefonnummer und die Bitte um Rückruf standen. Nicht bekannt ist, ob die Notiz von dem Unfallverursacher oder von einem Zeugen hinterlassen wurde. Der Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481, oder das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, nehmen Hinweise entgegen.