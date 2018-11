Eppelheim. (pol/mün) Zwei Fahrzeugbrände wurden der Polizei am Samstagabend in Eppelheim gemeldet. Zunächst geriet gegen 21.15 Uhr in der Jakobsgasse ein geparkter Dacia in Brand. Wenig später stand in der Seestraße ein Renault in Flammen. Beide Brände blieben nicht lange unbemerkt, wie die Polizei mitteilt. Die Eigentümer konnten ihre Fahrzeuge schnell löschen bevor größerer Schaden entstand. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die beiden Autos bewusst angezündet wurden. Ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden ist zu vermuten.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden können.