Eppelheim. Wegen gefährlicher Körperverletzung fahndet die Polizei nach einem bislang maskierten Mann, der am Freitag, 2. August, gegen 00.30 Uhr, einem 29-jährigen Mann mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen hat. Laut Polizei war der 29-Jährige gerade dabei, seine Gaststätte in der Wasserturmstraße abzuschließen, als der Unbekannte von hinten an ihn herantrat, ihm die Waffe an die Wange hielt und abdrückte. Anschließend war der Täter in Richtung Wasserturmstraße geflüchtet. Das Opfer war zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert worden, da er durch die Tat starke Reizungen der Schleimhäute erlitten hatte.

Zwischenzeitlich konnten die Kriminaltechniker ein Phantombild des Täters erstellen. Die Person soll 30 bis 40 Jahre alt und 1,8 Meter groß und schlank sein sowie blaue Augen haben. Er trug ein schwarzes Halstuch, eine Basecap mit einem "Nike"- oder ähnlichen Logo und hatte möglicherweise eine Glatze.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Eppelheim unter der Telefonnummer 06221/766377 oder das Polizeirevier HD-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 entgegen. (pol)