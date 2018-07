Eppelheim. (pol) Unbekannte brachen zwischen Freitag, 22. August, 10 Uhr, und Montag, 1. September, 12 Uhr, in ein Haus in der Hauptstraße ein und durchwühlten alle Räume. Die Diebe brachen einen Safe auf und stahlen aus diesem mehrere Schmuckstücke und Bargeld. Der Sach- und Diebstahlschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zeugen melden sich beim Polizeiposten in Eppelheim unter der 06221/766377 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/34180.