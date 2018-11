Eppelheim. (pol/eka) Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag kurz nach 13 Uhr die Filteranlage einer Schreinerei in der Dr. Eckener Straße in Brand, verursachte allerdings nur geringen Schaden. Das Feuer wurde von der Sprinkleranlage des Betriebes gelöscht. Die Eppelheimer Feuerwehr überprüft derzeit, ob Glutnester entstanden sind und für ein Wiederaufflammen des Brandes sorgen könnten. Verletzt wurde zum Glück niemand.