Eppelheim. (pr/eka) Am Dienstagmittag überschlug sich ein Ford, nachdem er mit einem VW-Transporter zusammenprallte. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Seestraße/Gutenbergstraße im Gewerbegebiet-Nord. Nach ersten Informationen hatte die Ford-Fahrerin einem von rechts kommenden Transporter die Vorfahrt nicht eingeräumt. Bei dem Zusammenprall überschlug sich der Ford und blieb auf den Rädern in der Einfahrt eines Kfz-Betriebs stehen. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor. Der Fahrer des Transporters wurde offenbar nicht verletzt. Weitere Informationen liegen nicht vor.