Eppelheim. Schwere Verletzungen zog sich ein 25-jähriger Mann bei einer Verpuffung an einem Bio-Ethanolofen am Dienstagabend, 26. November, gegen 20.40 Uhr in der Eppelheimer Karl-Metz-Straße zu. Laut Polizei kam es zu der Verpuffung wegen einer Fehlbedienung des Ofens. Der 25-Jährige erlitt dabei Verbrennungen zweiten bis dritten Grades. Er wurde zur Versorgung der Verletzungen in eine Ludwigshafener Klinik eingeliefert. Der brennende Ofen konnte von den Bewohnern mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die freiwillige Feuerwehr Eppelheim, die mit 35 Personen vor Ort war, musste den Brand nicht mehr bekämpfen. (pol/mün)