Sandhausen: Eingebrochen wurde in der Nacht von Sonntag, 14.Oktober auf Montag, 15. Oktober in das Stadion des SV Sandhausen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Stadioninnere und hebelten eine Tür unterhalb der Haupttribüne auf. Laut Polizeibericht brachen sie auch die Tür zur Umkleidekabine auf, machten sie sich an den Spinden der Spieler zu schaffen und entwendeten daraus mehrere Fußballschuhe und Torwarthandschuhe.

Wie hoch der Diebstahlschaden sowie der Sachschaden an den beschädigten Türen ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481, oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.