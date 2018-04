Leimen. Eingebrochen wurde am Mittwoch, 12.September, in ein Einfamilienhaus Im Neurott im Stadtteil Gauangelloch.

Nach Polizeiangaben hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster gewaltsam auf, verschaffte sich so Zutritt und durchsuchte anschließend sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete der Täter mehrere Notebooks, Bargeld, Schmuck sowie Parfum. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen 11 und 12 Uhr.

Zeugen und Anwohner, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.(pol)