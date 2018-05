Dossenheim. Eingebrochen wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntag, 17. Juni, in die Textilreinigung in der Bahnhofstraße. Bislang unbekannte Täter wuchteten nach Polizeiangaben die Eingangstür gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Sie entwendeten den Kasseneinsatz mit mehreren hundert Euro Bargeld und durchtrennten sämtliche Kabel, so dass die Kasse unbrauchbar wurde. Die Schadenshöhe lässt sich momentan noch nicht exakt beziffern, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Telefon: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte ein versuchter Einbruch in eine Textilreinigung in der Osmiastraße stehen. Dort wurde in der Nacht auf 13. Juni versucht, die Haupteingangstür aufzubrechen. Da die Tür jedoch stand hielt, mussten der oder die Täter ihr Vorhaben abbrechen und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. (pol)