Neckargemünd. (pol/sbl) Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in Neckargemünd. Ein 17-Jähriger war kurz vor 16 Uhr mit seinem Fahrzeug, einem dreirädrigen VW-Polo-Umbau, auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Poststraße übersah er einen entgegenkommenden 39-jährigen Nissan-Fahrer und stieß mit ihm zusammen.

Der 72-jährige Beifahrer im Nissan erlitt leicht Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sich abgeschleppt werden mussten, der Sachschaden wird auf rund

10.000 Euro geschätzt. Bei dem Fahrzeug des 17-Jährigen handelte es sich um einen umgebauten VW-Golf, einen sogenannten Ellenator, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Für dieses Fahrzeug ist die Fahrerlaubnisklasse A 1 erforderlich. Diese konnte der 17-Jährige bei der Unfallaufnahme vorweisen.