Dossenheim. (pol/noa) Zwei Frauen wurden bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Dossenheim verletzt.

Nach Angaben der Polizei war eine 32-Jährige am Montagvormittag gegen 8 Uhr mit ihrem Volkswagen auf der B3 Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Bei der Kreuzung Schwabenheimer Straße kollidierte sie dann mit dem Ford einer 43-Jährigen. Diese soll aus der Ortsmitte in Richtung Schwabenheim unterwegs gewesen sein und habe die Kreuzung überqueren wollen.

Die VW-Fahrerin wurde dabei verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Fords erlitt leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung im Kreuzungsbereich machen können.

Hinweise an das Verkehrskommissariat Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744140