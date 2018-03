Dossenheim. (pol/eka) Eine 22-jährige Radfahrerin befuhr am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr in Dossenheim mit einer Gruppe die Friedrich-Ebert-Straße talwärts. Als die vorausfahrenden Fahrradfahrer nach links in die Heidelberger Straße abbogen, erkannte die junge Frau dies zu spät und bremste. Sie hatte aber noch so viel Fahrt drauf, dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Garagentor prallte. Hierbei wurden das Garagentor und das Fahrrad beschädigt. Die Radfahrerin wurde mit Verdacht auf Schlüsselbeinfraktur in die Chirurgie Heidelberg verbracht.