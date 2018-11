Dossenheim. (pol/mün) Einbrecher machten am Montagnachmittag in einem Anwesen in Dossenheim fette Beute. Nach Angaben der Polizei sollen sie aus dem Dachgeschoss des Hauses einen oder mehrere Goldbarren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Über die Anzahl dieser gestohlenen "Wertgegenstände" ist noch nichts bekannt, die Bewohner sind derzeit nicht erreichbar. Eine Nachbarin, die nach dem rechten schauen sollten, hatte den Einbruch am Montagabend gegen 17.40 Uhr entdeckt. Laut Polizei war sie darüber informiert, dass sich Gold in dem Haus befand.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/4569-0 oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden.