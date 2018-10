Dossenheim. (pol/sfa) Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto-Fahrer leicht verletzt wurde, kam es am Sonntag, 2. November, gegen 18.25 Uhr in Dossenheim. Ein 44-jähriger Mazda-Fahrer, der von der Schwabenheimer Straße nach links in die Handschuhsheimer Landstraße abbog, übersah einen entgegenkommenden Opel und kollidierte mit dem Wagen.

Beim dem Zusammenprall verletzte sich der 33-jährige Opel-Fahrer leicht an der linken Hand. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.