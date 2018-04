Nußloch. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag, 14. August, auf Mittwoch, 15. August, von einer Baustelle im Neubaugebiet Märzenbächl einen Flächenrüttler im Wert von über 4000 Euro. Das Arbeitsgerät mit einem Gewicht von rund 250 Kilogramm wurde mittels Dielen von einem etwa drei Meter hohen Garagendach heruntergelassen. Hinweise bitte an die Polizei in Wesloch unter Telefonnnummer 06222/757090. (pol)