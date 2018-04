Bammental/Mosbach/Heidelberg. (pol/rl) Vorläufig festgenommen wurden am zwei Buntmetalldiebe aus dem Neckar-Odenwald-Kreis am frühen Dienstagmorgen. Die beiden Mosbacher stehen laut Polizei im dringenden Verdacht, am Dienstag, kurz nach Mitternacht, im European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in der Meyerhofstraße, Kupferkabel im Wert von rund 500 Euro entwendet zu haben. Die Verdächtigen wurden beim Verladen des Metalls vom Sicherheitsdienst erwischt, konnten jedoch flüchten.

Bei der anschließenden Fahndung wurde das Auto der beiden

34 und 45 Jahre alten Männer rund eine Stunde später von einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd auf der B 45 bei Bammental entdeckt. An einer Tankstelle am Krähbuckel wurde das Auto kontrolliert. Im Kofferraum fanden die Beamten die gestohlenen Kupferkabel, die daraufhin sichergestellt wurden. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden beide Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Bisher schweigen beide zum Tatvorwurf. Die Ermittlungen dauern an.