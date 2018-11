Bammental. Unbekannte beschädigten am Sonntagabend in Bammental die mobile Verkehrsampel an der Baustelle Reilsheimer Straße/Hauptstraße und warfen Baustellenabsperrungen um. Ein Autofahrer hatte kurz nach 23.30 Uhr über Notruf die Polizei informiert, wie die Behörde mitteilt. Bei der Überprüfung stelle sich heraus, dass in Fahrtrichtung Gauangelloch drei Warnbaken und die mobile Ampel quer auf der Straße lagen. Die Ampel war nicht mehr betriebsbereit, die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 bei der Polizei in Neckargemünd zu melden. (pol)