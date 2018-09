B 3 bei Nußloch. (pol/rl) Ein Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Reh ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der 3 bei Nußloch. Der 49-jährige Taxi-Fahrer war gegen 0.15 Uhr mit seinem Wagen auf der B 3 von Nußloch nach Frauenweiler unterwegs, als vor ihm ein Reh die Straße überqueren wollte. Trotz Bremsung konnte der Taxifahrer eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Reh entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Bei dem Zusammenstoß entstand am Taxi des 49-Jährigen ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.