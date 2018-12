Eppelheim. Weil eine 33-jährige Fiatfahrerin den Lkw eines vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen übersehen hatte, krachte es am Dienstag, 21. August, um 15.40 Uhr an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/Rudolf-Wild-Straße. Nach Angaben der Polizei blieben die Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden an ihren Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (pol)