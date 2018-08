Heiligkreuzsteinach. Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der K 4120 Richtung Wilhelmsfeld. Ein 46-jähriger Opel-Fahrer musste nach Angaben der Polizei gegen 5 Uhr einem Stück Wild ausweichen, das plötzlich die Fahrbahn überquerte. Der Mann prallte mit seinem Auto gegen einen Baum und verletzte sich dabei leicht. Zur Untersuchung wurde er in eine Klinik eingeliefert. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (pol)