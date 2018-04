Heidelberg/Leimen/A 5. Ein auf der A 5 sein Unwesen treibender Verkehrsrowdy wurde der Mannheimer Autobahnpolizei am Dienstagmorgen gemeldet. Zwischen Darmstadt und Heidelberg nötigte ein 48-jähriger Autofahrer aus Darmstadt fast 20 Kilometern hinweg einen Reisebus: Setzte der Busfahrer zum Überholen an, beschleunigte der Autofahrer seinen Hyundai, sodass der Bus wieder hinter ihm einscheren musste. Hatte sich das Schwerfahrzeug wieder auf der rechten Spur eingefunden, bremste der Pkw-Fahrer es aus. Das wiederholte sich etliche Male, bis der Busfahrer den Rowdy der Polizei meldete. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten den Gesuchten in der Nähe des Autobahnkreuzes Heidelberg. Auf Höhe der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen unternahm die Streifenbesatzung den ersten Versuch den Rowdy zu stoppen und setzte sich vor sein Auto. Im letzten Moment wechselte der Fahrer jedoch auf die Parallelfahrbahn, und versuchte zu entkommen. Schließlich stellte die Polizei den Flüchtigen auf der Landstraße zwischen Bruchhausen und Leimen.

Bei der folgenden Kontrolle kam heraus, dass der Angehaltene vermutlich schon seit 1996 ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Das Auto des 48-Jährigen wurde abgeschleppt, seinen Weiterweg durfte er zu Fuß antreten. Zudem wird gegen ihn wegen des Verdachts der Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (pol)