A 5 bei Sandhausen. (pol) Zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 5 in Höhe der Raststätte Hardtwald-Ost kam es am Donnerstagmorgen. Ein 63-jähriger Taxi-Fahrer fuhr kurz vor 7.30 Uhr auf der rechten Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen. Aufgrund von Verkehrsstockungen musste er abbremsen, was ein dahinter fahrender 51-jähriger Mercedes-Fahrer vermutlich zu spät bemerkte und auf das Taxi auffuhr.

Die Beifahrerin des 63-jährigen Taxifahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.