Eppelheim. Zwei junge Männer haben bereits am vergangenen Donnerstagabend (29. Dezember) an der Straßenbahn-Endhaltestelle in Eppelheim in der Schwetzinger Straße einen 23-Jährigen ausgeraubt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kurz vor 23 Uhr sprachen die Täter den Mann an, der auf einen Bus wartete. Sie fragten zuerst nach einer Zigarette, attakierten ihn dann und rissen ihm seine Tasche aus der Hand. Die beiden Täter erbeuteten rund 60 Euro Bargeld und diverse persönliche Papiere. Die Männer weren wie folgt beschrieben: Beide sind zwischen 18 und 21 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trugen dunkle Kleider und sprachen akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/992421 entgegen. (pol)