Von Pia Geimer

Mosbach-Neckarelz/Zwingenberg. Die Zwingenberger Schlossfestspiele mausern sich unter der Leitung von Intendant Rainer Roos immer mehr zu einem Event, das neben den bekannten Opern- und Musical-Spielstätten in der Szene absolut bestehen kann und künstlerisch längst viel mehr als ein Geheimtipp ist. Seit einigen Jahren gibt es im Vorfeld ein offenes Casting, bei dem sowohl professionelle Sänger als auch Amateure vorsingen können - die einen, um sich für kommende Solistenpartien zu qualifizieren, die anderen, um im Chor oder kleineren Solorollen mitzuwirken. In diesem Jahr stellten sich in Neckarelz über 30 hoffnungsvolle Bewerber diesem Stresstest und zeigten dabei ein großartiges Niveau.

Trotz des engen Zeitplans nahmen sich Rainer Roos und sein künstlerisches Team Zeit, jedem einzelnen - ob Amateur oder Profi - gründlich auf den Zahn zu fühlen. Denn nicht nur die Stimme, auch persönliche Ausstrahlung und stilistische Flexibilität sind gefragt. Zwingenberg kann für junge Sänger ein echtes Sprungbrett werden, aber auch gestandenen Profis den Weg öffnen für neue Genres oder Rollen. Dabei kann es beim Casting zu unverhofften Chancen kommen, so wie bei der jungen Profisängerin Maria Meßner, die eigentlich für das Musical vorgesungen und das so fantastisch gemacht hatte, dass ihr spontan die Rolle der Barbarina in "Figaros Hochzeit" anvertraut wurde, die letzte noch unbesetzte Solopartie in diesem Sommer.

Die Amateure, viele von ihnen noch ganz jung, empfahlen sich zumeist für den Einsatz im Chor, aber auch unter den Nichtprofis fanden sich einige wirklich großartige und erstaunlich gut ausgebildete Stimmen, die in Zukunft sogar für kleinere Solopartien in Frage kommen könnten. Manche, die in ganz anderen Berufen ihren Mann oder ihre Frau stehen, sangen wunderbar ausdrucksstark vor, zum Teil sogar berüchtigte Vorsingstücke wie "This is the Moment" aus "Jekyll & Hyde" oder "Don’t cry for me, Argentina". Und wieder andere verfügen über schöne, natürliche Stimmen mit noch nicht so viel stimmlicher Ausbildung, haben aber bei früheren Zwingenberger Aufführungen Feuer gefangen und können sich jetzt den Traum erfüllen, selbst mit dabei zu sein.

Der besondere Teamgeist, der bei diesen Festspielen zwischen internationalen Stars, Profis, Halbprofis und Amateuren herrscht, ist für Intendant Rainer Roos das Besondere in Zwingenberg. "Das Team ist der eigentliche Star", sagt er im Interview mit einem Fernsehteam des SWR, das dieses Casting mit der Kamera begleitete. "Es gibt inzwischen einen gewissen Ruf als Talentschmiede, junge Sänger können bei uns Bühnenerfahrung sammeln, bekommen Betreuung, Ausbildung und Begleitung und arbeiten mit renommierten Regisseuren und Choreografen, an der Seite von bekannten Stars der Musicalszene wie Pia Douwes, Drew Sarich oder Uwe Kröger."

Dirigent Rainer Roos und Stimmbildnerin Deborah Feth haben ein feines Ohr für gute Stimmen und auch für das Entwicklungspotenzial, das in den oftmals noch ganz jungen Castingteilnehmern steckt. Musicalregisseur Sascha O. Bauer, der im Sommer bei "Artus" Regie führen wird, achtet beim Vorsingen speziell auch auf das spielerische Talent, hofft auf geborene Darsteller mit viel Ausstrahlung. Und davon gab es tatsächlich einige - es wurden vielversprechende Kontakte für die Zukunft geknüpft und das Ensemble der Zwingenberger Festspiele wird schon 2019 Zuwachs durch viele frische, neue Stimmen bekommen.

Los geht es am 12. Juli mit den "Spanischen Nächten", die Oper "Figaros Hochzeit" startet am 25. Juli, das Musical "Artus - Excalibur" am 31. Juli. Das Familienfest für kleine und große Kinder am 21. Juli, eine große Operetten-Gala am 26. Juli und ein Chorkonzert mit dem Festspielchor vervollständigen das Festspielprogramm. Tickets gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de sowie an vielen Vorverkaufsstellen.