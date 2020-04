Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Noch ist Deutschland im künstlichen Koma, kulturelle Veranstaltungen gibt es nicht. Wie lange wird das Coronavirus das kulturelle Leben lahmlegen? Diese Frage stellen sich aktuell auch die Verantwortlichen der Schlossfestspiele Zwingenberg. Geplant sind die Spiele im Zwingenberger Schlosshof vom 17. Juli bis 9. August. Mit Intendant Rainer Roos und Landrat Dr. Achim Brötel sprach die RNZ über Planungen, Proben und einen eventuellen Ausfall.

Sind Sie im Ensemble direkt von Corona betroffen? Wenn ja: Steht Ersatz bereit?

Rainer Roos: Aktuell gibt es keine Meldung über ein positiv auf das Coronavirus getestetes Ensemblemitglied. Aber natürlich könnten wir, wie letztes Jahr im Fall Pia Douwes geschehen, durch unser hervorragendes Netzwerk jederzeit schnell reagieren und den krankheitsbedingten Ausfall von Künstlern ersetzen. Wir hoffen jedoch natürlich, dass alle gesund bleiben.

Können die Proben für die Stücke wie ursprünglich geplant starten?

Roos: Aktuell planen wir, die Proben für die Chöre Mitte Juni zu starten, sobald dies rechtlich möglich und gesundheitlich verantwortbar ist. Mit den weiteren Mitwirkenden ist der Probenstart für den 3. Juli geplant (Oper), für das Musical am 10. Juli.

Kann der Zeitplan insgesamt eingehalten werden?

Roos:Stand heute ja. Alle künstlerischen Vorbereitungen laufen nach Plan. Mitte Mai wird der Vorstand der Festspiele gemeinsam mit dem Intendanten dann die aktuelle Lage analysieren und die notwendigen Entscheidungen treffen.

Erwägt man eine Verschiebung des Freilichttheaters wegen Corona?

Roos: Diese Frage steht natürlich im Raum. Sie kann jedoch erst nach den Beratungen im Mai beantwortet werden.

Muss man gar eine komplette Absage befürchten?

Roos: Das hängt ebenso von der weiteren Entwicklung des Virus ab. Unsere Festspielbesucher tragen hier kein Risiko, da es in diesem Fall eine Lösung für die bereits erworbenen Tickets geben wird. Bei jeder Entscheidung steht für uns die Gesundheit der Zuschauer und aller Mitwirkenden im Vordergrund.

Achim Brötel: Im Rahmen der derzeit von uns besprochenen Szenarien ist auch eine komplette Absage eine Option. Unter anderem entscheidend wird sicherlich sein, wie in Baden-Württemberg das Ergebnis der Corona-Beratungen von Bund und Ländern bezüglich Großveranstaltungen genau ausgelegt wird. Bisher gibt es dazu ja noch keine verbindliche Regelung. Anders als bei anderen Festspiele ist aber aufgrund des relativ späten Probenbeginns zum Glück noch etwas Zeit. Und natürlich: Bei jeder Entscheidung steht die Gesundheit der Zuschauerinnen und Zuschauer und aller Mitwirkenden im Vordergrund.

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf die Finanzierung der Sommertheatersaison? Gibt es eine Versicherung gegen Widrigkeiten à la Corona?

Brötel: Es gibt keine Versicherung oder Ausfallbürgschaft. Wir machen uns intern aber in der Tat schon seit geraumer Zeit Gedanken, ob die Saison 2020 unter den gegebenen Umständen überhaupt stattfinden kann. Insofern ist auch eine komplette Absage durchaus möglich. Für uns würde das allerdings möglicherweise sogar dauerhaft das Aus bedeuten, weil es für die Spielzeit 2020 bereits zahlreiche vertragliche Verpflichtungen gibt, aus denen wir uns nicht so ohne Weiteres lösen können. Deshalb sind wir intern zunächst so verblieben, dass die Entscheidung noch etwas vertagt wird, bis man hoffentlich klarer sieht, wie es insgesamt weitergehen wird. Völlig offen ist aber auch die Frage, ob die Menschen im Sommer überhaupt Festspiele besuchen werden oder ob nicht auch da noch die Angst oder zumindest die Vorsicht deutlich überwiegt.