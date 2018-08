Zwingenberg. (pol/mün) Schwere Verletzungen erlitt eine 18 Jahre alte Hondafahrerin in der Nacht zu Montag in Zwingenberg. Kurz nach Mitternacht hatte ein Zeuge die junge Frau auf der Straße liegend gefunden. Umgehend alarmierte Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau auf ihrem Leichtkraftrad von Eberbach in Richtung Neckargerach unterwegs. In Zwingenberg krachte sie auf einen ordnungsgemäß geparkten Porsche. Durch den Aufprall wurde die 18-Jährige über das Dach des Sportwagens auf die Fahrbahn geschleudert.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Weinsberg versuchen nun herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.