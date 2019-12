Mosbach. (RNZ) Oliver Gimber bringt mit seinem Facebook-Profil und Youtube-Kanal "Witz vom Olli" Millionen Comedyfans in ganz Deutschland zum Lachen. Seit 2016 steht er auch auf der Bühne. Mit seinem aktuellen Programm "Voll auf die 12" ist er am Samstag, 28. Dezember, um 18 Uhr zum zweiten Mal zu Gast in der Alten Mälzerei. Die RNZ verlost fünfmal zwei Freikarten für Ollis Witze-Marathon in Mosbach.

Angefangen hat alles ganz harmlos: Ollis Kumpel Wolfi, der in Neuseeland lebt, bat ihn aus Mangel an guten neuseeländischen Witzeerzählern, über WhatsApp einen Witz zu schicken. Es entstand eine Gruppe, bestehend aus Ollis Jugendfreunden, die der Malermeister ab sofort wöchentlich mit Witzen versorgte. An die Möglichkeit, dass die Witze auch außerhalb der Gruppe geteilt werden könnten, dachte er damals nicht.

Doch Ollis Witze verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, die Presse wurde aufmerksam, und aus dem Unternehmer wurde ein Onlinephänomen. Ehe sich Olli versah, stand er im April 2016 bei seinem ersten Liveauftritt vor über 700 Zuschauern auf der Bühne – ausverkauftes Haus.

Über 250.000 Fans bei Facebook und Youtube sehen heute regelmäßig seine Witze, insgesamt sind es weit über 100 Millionen. Auch im Fernsehen ist Olli mittlerweile ein bekanntes Gesicht. Wenn man einen seiner über zweistündigen Auftritte besucht, merkt man, dass Olli die Nähe zu den Fans besonders am Herzen liegt. Schon lange vor Showbeginn ist er vor der Halle zu finden, macht Selfies, schüttelt jedem persönlich die Hand – ein witziger Typ zum Anfassen.

