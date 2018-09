Von M. Littig und H. Schattauer

Mosbach. Wirtschaft und Sport - Fluch oder Segen? Das war eine der Fragestellungen, die am Donnerstagabend beim 11. Wirtschaftsforum in der Ludwig-Erhard-Schule erörtert wurden. Im Vorfeld der Veranstaltung hat sich die RNZ zum Thema umgehört.

Helmut Fromm, Vorsitzender des Fußballkreises Mosbach: "Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt, im Fußballkreis Mosbach gibt es 52 Vereine mit rund 17000 Mitgliedern, allesamt reine Amateure. Jedes Wochenende sind viele Ehrenamtliche im Einsatz, um unsere Vereine ehrenamtlich zu unterstützen. Ich denke, das Thema Wirtschaft betrifft also nur die Profisportler, von der Regionalliga bis zur Bundesliga. Der Fußballkreis Mosbach ist im Einzugsgebiet der TSG Hoffenheim - und die TSG mit Sicherheit ein Gewinn für die Region. Man sollte über die Sonntagsspiele der Bundesliga ab 13.30 Uhr nachdenken, der Sonntag, ist der Tag der Amateure mit ihren Familien und Anhängern."

Heinz Janalik, Ehrenpräsident des Badischen Sportbunds: "Untersucht man die beiden gesellschaftlichen Systeme Spitzensport und Wirtschaft, so wird erkennbar, dass beide den Gewinn anstreben - hier den Sieg im Wettkampf und dort den höchsten Profit. Vermieden werden müssen Niederlagen bzw. Verlustbilanzen. Auf dieser Grundlage verbinden sich auch die beiden Handlungsfelder, um eine gemeinsame Win-Win-Situation zu erzielen. In dieser Kooperative ermöglichen z. B. ein erfolgreicher Fußballverein oder Spitzensportler mit ihren Namen Werbung für ein Wirtschaftsprodukt zu machen und werden dafür mit Fördergeldern bedacht. In einer solchen auf Gewinnmaximierung ausgelegten Zusammenarbeit besteht die Gefahr, dass Sportler zur Ware und zum öffentlichen Besitz werden und damit ihre Identität als Mensch verlieren. Die Begriffe "Spielermarkt" oder "Spielermaterial" verweisen auf diese höchst fragwürdige Entwicklung im Rahmen weltweiter Kommerzialisierung. Auch im Freizeitsportbereich finden sich Tendenzen dieses gewinnorientierten Denkens und Handelns, indem etwa mit Hilfe von manipulativer Werbung Produkte aus der Sportartikelindustrie dem Sportler aufgedrängt werden. Nur Menschen, die diese verführerischen Strategien durchschauen, können sich im Zusammenspiel von Wirtschaft und Sport als mündige, Kunden und Verbraucher behaupten."

Dr. Dorothee Schlegel, Vorsitzende des Sportkreises Mosbach: "Als Sportkreisvorsitzende stelle ich ein überaus gutes Miteinander unserer Sportvereine und der heimischen Wirtschaft fest. Es geht dabei nicht um einmalig große Summen, sondern um eine verlässliche, oft schon jahrzehntelange Partnerschaft. Unsere Vereine werden in vielerlei Hinsicht unterstützt, ob früher beim Bau der Plätze und Vereinsheime - ein Vereinsmitglied hatte immer die geeigneten Gerätschaften bzw. Kontakte oder das Know-how. Heute sind es vielfach Bandenwerbung, Trikots, Anzeigen in Vereinsbroschüren oder Zuschüsse für besondere Turniere, auf die Verlass ist. Es ist oft auch Chefsache, ob selbst Mitglied im Sportverein oder nicht, montags zum Ausklang des Sportfestes mit der Belegschaft zum örtlichen Verein zu gehen. Diese Kooperation zwischen Sport und Wirtschaft auf kommunaler Ebene ist eine nicht in Stein gemeißelte und dennoch stabile Säule, die einen großen Mehrwert für die Vereine, die Firmen und unsere Kommunen hat."

Lara-Leonie Wagner, Compound-Bogenschützin aus Schefflenz: "Sport und Wirtschaft, das ist sowohl Segen als auch Fluch. Ein Segen ist der Sport sicher für den späteren Beruf, ich denke da an Teamarbeit oder Konzentration. Der wirtschaftliche Aspekt in meiner Sportart ist grenzwertig. Die Ausrüstung ist teuer, dazu kommen hohe Fahrtkosten. Einen echten Gegenwert gibt es nicht, da man mit Bogensport kaum was verdienen kann. Leben kann man auf keinen Fall davon. In meinem Fall ließ sich der Spitzensport nicht mehr mit Schule und Beruf vereinbaren. Kein Arbeitgeber stellt einem 80 Tage im Jahr für den Sport frei, etwa für Turnierteilnahmen. Ich war sechs Jahre im DBSV-Nationalteam, habe viel erlebt, es war eine schöne Zeit. Aber jetzt zählen eben andere Dinge."