Von Heiko Schattauer

Mosbach. Das hat man nun davon, wenn man Silvester bei 15 Grad plus im Pullover feiern kann. Irgendwann kommt der Winter halt dann doch, und sei es, wenn er sich eigentlich schon wieder verabschieden sollte. Das Thermometer verharrt seit Tagen konsequent im Minusbereich, mitunter gar im zweistelligen Bereich. Am heutigen Donnerstag ist der meteorologische Frühlingsbeginn, den Winter stört das nicht, er zeigt sich noch einmal eiskalt. Und die Eiseskälte wiederum hat Auswirkungen - für Mensch, Tier und Technik.

Um letztgenannte kümmert sich Christoph Wagner derzeit intensiv. "Das ist die Batterie", weiß der Kfz-Fachmann ganz schnell, als er im Auftrag des ADAC am Mittwochmorgen in der Mosbacher Pfalzgraf-Otto-Straße Pannenhilfe leistet. "Seit Montag haben wir extrem viel zu tun", berichtet der Mitarbeiter des Asbacher Kfz-Betriebs Mackert, während er der von der Kälte in die Knie gezwungenen Batterie des Kleinwagens mittels Überbrückungskabel neue Energie verleiht. Nach fünf Minuten läuft das Auto wieder - und Wagner kann weiter zum nächsten "Kälteopfer". "Fünf Fälle sind jetzt noch offen", erklärt Christoph Wagner, das Telefon klingelt allerdings schon wieder ... 30 Einsätze hatte das ADAC-Team im Altkreis Mosbach allein am Montag, 25 waren es am Dienstag, am gestrigen Mittwoch ging die Tendenz in die gleiche Richtung. Entladene Batterien, festgefrorene Handbremsen oder streikende Glühkerzen - so manches Auto streikt im strengen Winter.

Streiken müssen "Draußenarbeiter" wie Thomas Keuth, der auf der Facebookseite der RNZ Neckar-Odenwald am Dienstag minus 15 Grad aus Mudau meldete, nicht extra. Bei anhaltendem Dauerfrost ist für den im Straßenbau tätigen Keuth - wie für etliche andere Bauarbeiter ebenso - Arbeitspause angesagt. Bei den Straßenmeistereien Buchen und Mosbach wechselt man sich mit den Aktivitäten draußen möglichst ab, wie LRA-Pressesprecher Jan Egenberger erklärt. Die Männer in Orange seien trotz Minusgraden mit Gehölzpflegearbeiten, Arbeiten am Straßenseitenbereich (Bankettarbeiten, Müll sammeln) und Absicherungsarbeiten beim Häckseln beschäftigt. "Die Mitarbeiter sind gegen die Kälte mit entsprechender Kleidung ausgerüstet", sagt Egenberger, der ergänzt: "Die Rückmeldungen zeigen, dass das derzeitige Wetter zum Arbeiten besser als Nässe und Kälte mit geringen Minustemperaturen ist."

Kein Problem mit frostigen Temperaturen haben auch die Gallaway-Rinder, die Heinz Nickolaus auf seiner Weide in Neckarburken hält: "Das macht denen nichts aus". Die robuste Rinderart habe eine feine Unterwolle unter dem zotteligen Fell, das halte die Tiere warm. Das lange Fell selbst diene übrigens nicht als Isolierung, so Nickolaus weiter, sondern sorge dafür, dass Regen oder Schnee nach unten abtropfen. Wichtig sei bei dieser Witterung ein Windschutz, außerdem muss Nickolaus dafür sorgen, dass die Tränke der Rinder nicht einfriert.

Frostschäden befürchtet derweil Heiko Gramlich vom Heizungsbaubetrieb Bott in Mosbach. "Ich fürchte, das kommt jetzt dann vermehrt, wenn es wieder wärmer wird", so Gramlich. Erfahrungsgemäß denkt eben nicht jeder Hausbesitzer rechtzeitig daran, Außenwasserleitungen zu entleeren und für den Winter stillzulegen. Demnach dürften die Eisschranktage bei manchem für eingefrorene bzw. im Nachgang geschädigte Leitungen sorgen, schließlich dehnt sich gefrorenes Wasser bekanntlich aus.

Durchaus überraschend ist die Auskunft, die man beim Deutschen Roten Kreuz zum Thema Kälte gibt. Die Angebote für Obdachlose sind dort im strengen Winter nämlich weniger gefragt als an lauen Sommertagen. Im Aufnahmehaus und in der Tagesstätte sei, so DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek, derzeit vergleichsweise wenig los. "Im Winter zieht es Obdachlose erfahrungsgemäß eher in größere Städte", weiß Blaschek. Dort gebe es mehr Angebote und Möglichkeiten für die Wohnsitzlosen, unter anderem auch die warme Suppe, die man sich in der Eigenversorgereinrichtung in Mosbach selbst kochen muss.

Für alle, die genug von Winter und Kälte haben, gibt’s Aussicht auf Besserung: Ab Freitag soll das Thermometer wieder über 0 Grad klettern. Der Frühling schleicht sich an.