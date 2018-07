Haßmersheim. (schat) Das Ziel ist klar definiert: "Wir wollen eine Erhöhung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit", begründet Haßmersheims Bürgermeister Michael Salomo, warum die Gemeinde personell "aufrüstet". Michael Pittinger heißt der Mann, der dafür sorgen soll, dass man das ausgegebene Ziel erreicht - oder ihm zumindest näher kommt.

Pittinger ist der neue Mann im Gemeindevollzugsdienst, eine Art Ortspolizist, der allerdings im Auftrag der Gemeinde und nicht des Landes unterwegs ist. Und demnach auch von der Gemeinde bezahlt wird.

Die Stelle des Gemeindevollzugsbediensteten war mit Erlass der Haushaltssatzung Ende Januar 2018 offiziell geschaffen worden. Wie viel man für Ordnung und Sicherheit in Haßmersheim nun zusätzlich investiert, will man seitens der Verwaltung nicht beziffern. Seit Anfang Juli jedenfalls ist der neue Mann mit dem wachsamen Auge nun schon vor Ort unterwegs.

Der Aufgabenbereich von Michael Pittinger ist durchaus umfangreich, reicht vom Vollzug von Gemeindesatzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörde oder im Straßenverkehrsrecht über die Kontrolle von Sperr- oder Ladenschlusszeiten bis zur Überwachung der Vorschriften zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit.

Erste erkennbare Spuren hat der neue Ordnungshüter - uniformiert in hellblau/blau unterwegs - bei so manchem, der es etwa mit den Parkvorschriften nicht so ganz genau genommen hat, schon hinterlassen. "Heute drücken wir noch mal ein Auge zu", heißt es auf den Verwarnungszetteln, die Pittinger Falschparkern an die Scheibe geheftet hat.

"Wir wollen die Leute erst ein bisschen sensibilisieren", erläutert Michael Salomo. Dass die Ortspolizeibehörde nun wieder mit einem Mann regelmäßig und dauerhaft vor Ort nach dem Rechten schaut, ist schließlich neu. Zur Erinnerung: Vor mehr als zehn Jahren war der Polizeiposten Haßmersheim geschlossen worden, seither sind die fünf in Aglasterhausen stationierten Polizeibeamten (auch) für die Schiffergemeinde zuständig.

Mit denen soll Michael Pittinger künftig eng zusammenarbeiten, auch wenn gemeinsame Streifenfahrten - wie dieser Tage absolviert - wohl eher die Ausnahme sein dürften. Ebenso wie mit der Leiterin des Ordnungsamts, Anne Scherz, für die der neue Ortspolizist eine Art "vollziehende Kraft draußen" ist.

Auch ein "Ansprechpartner für die Bürger", so die Vorgabe des Bürgermeisters, soll Pittinger sein. Die Resonanz auf den Ordnungshüter sei bislang schon mal "sehr positiv", erklärt Anne Scherz.

Michael Salomo sieht allein schon die Präsenz vor Ort als wirksames Mittel für mehr Ordnung und Sicherheit. Regelmäßig soll der neue Mann an relevanten Stellen und neuralgischen Punkten (etwa für Vandalismus) vorbeischauen, auch mal Personalien feststellen.

Michael Pittinger, zuvor als Verwaltungsfachangestellter im Rathaus tätig, geht seine Aufgabe "draußen" mit freudigem Engagement an, freut sich auf die "neue Herausforderung". Die Unterstützung der "Kollegen" sicherte Polizeihauptkommissar Martin Ludwig, Leiter des Polizeipostens Aglasterhausen, für alle Fälle zu.