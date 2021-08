Von Caspar Oesterreich

Waldbrunn. Es ist ein kosmisches Phänomen, das seinesgleichen sucht: Hunderte Sternschnuppen waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Himmel zu sehen – der Höhepunkt des Perseiden-Schauspiels, das alljährlich die Bewohner der Nordhalbkugel in seinen leuchten Bann zieht. So auch in Waldbrunn, wo sich ab 18 Uhr rund 60 Menschen an der Weisbacher Sternwarte versammelten. Weit genug von Wohnhäusern und Straßenbeleuchtung entfernt, bot sich ihnen am fast wolkenlosen Himmel der perfekte Blick, den "wunderschönen Weltraumschrott" zu bewundern.

So lapidar jedenfalls betitelte Michael Stöhr das eindrucksvolle Spektakel. "Die hellen Streifen am Himmel sehen zwar toll aus und lassen sicher den ein oder anderen Betrachter ganz besonders auf die Erfüllung seiner Wünsche hoffen. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive sind die Perseiden eher langweilig", erklärte der Vorsitzende des "Neckar-Odenwald-Vereins für Astronomie mit Jugendlabor" im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Wirklich Neues zu erforschen gebe es an ihnen nichts.

Die Perseiden seien, so Stöhr, "schlicht schmutzige Schneebälle, winzig kleine Überbleibsel eines Kometen", der immerhin 133 Jahre für eine Umrundung der Sonne braucht. Seine Bahn ist stark elliptisch: Im Maximum ist 109P/Swift-Tuttle stolze 51-mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, im Minimum beträgt sein Abstand allerdings nur das 0,96-fache der Distanz zwischen Erde und Sonne. Dann erwacht der Himmelskörper aus seinem "Winterschlaf", heizt sich auf und hinterlässt eine Spur aus Staub- und Eispartikeln in den Weiten des Alls.

"Es ist reiner Zufall, dass unsere Erde auf ihrer Umlaufbahn genau diese Staubspur kreuzt und uns dieses malerische Himmelsschauspiel beschert", sagte Stöhr. Dabei seien es jedoch nicht direkt die kosmischen "Schneebälle", die in unserer Atmosphäre verglühten. "Die Erde bewegt sich mit circa 30 Kilometern pro Sekunde, das sind fast 110.000 Stundenkilometer, um die Sonne, und rast mit dieser enormen Geschwindigkeit durch die Staubspur des Kometen, was schließlich die Moleküle unserer Atmosphäre zum Glühen bringt."

Bedeutet gleichzeitig: Die Perseiden kommen eigentlich gar nicht aus jener Richtung, die ihnen ihren Namen gab. "Wir sind es, die ihren Raum kreuzen", beschrieb Stöhr das Phänomen. Allein der Radiant, also der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen, liege im namensgebenden Sternbild Perseus, unterhalb der Grenze zur Kassiopeia am nordöstlichen Nachthimmel.

Neben diesen lehrreichen Hintergrundinformationen stellten Stöhr und einige weitere Vereinsmitglieder Teleskope zur Verfügungen, um den Besuchern der Sternwarte einen schärferen Blick ins Weltall zu ermöglichen. Jedoch nicht auf die Perseiden – "die sind fürs Teleskop viel zu schnell", so der Vorsitzende – sondern auf unsere nächsten Nachbarn im Sonnensystem Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Justiert hatte man die Teleskope schon Stunden zuvor, sodass die Besucher nur noch durch die Linsen schauen mussten, um die verschiedenen Planeten beobachten und ihrer Leuchtkraft vergleichen zu können.

Außerdem hielten die Freizeit-Astronomen Getränke und Würstchen parat, um die Besucher nicht nur kosmisch sondern auch kulinarisch zu verwöhnen. Wer wollte, konnte überdies die Sternwarte besichtigen und sich erklären lassen, was dort eigentlich normalerweise passiert: "Unsere Instrumentarien hier dienen in erster Linie der Astrospektroskopie", verdeutlichte Michael Stöhr. "Wir zerlegen das Licht in seine einzelnen Farbbestandteile, wodurch sich interessante Rückschlüsse auf die Elemente, Oberflächenstruktur, das Alter und die Lebensdauer von Sternen schließen lassen." Auch ließe sich feststellen, ob ein Stern am Ende seines Lebens zum Weißen Zwerg, Roten Riesen, Neutronenstern oder gar zu einem Schwarzen Loch wird.

Komet 109P/Swift-Tuttle ereilt ein solches Schicksal nicht. In aller Ruhe zieht er weiter seine Bahnen um die Sonne und liefert sicherlich noch Millionen Jahre neuen "Weltraumschrott" in der Umlaufbahn der Erde ab. Immerhin misst der Brocken knapp 26 Kilometer im Durchmesser – reichlich Material also für das jährliche Perseiden-Schauspiel.

Info: Die Perseiden sind noch bis zum 24. August zu sehen.