Freude löste die Wiedereröffnung des "neuen" Waldstadt-Markts am Donnerstag aus: Eleonore Gehrig (l. mit Bürgermeister Michael Keilbach) hat dem Lebensmittelladen mit Postshop und Bäckerei neues Leben eingehaucht, ihn mit einem kleinen Café bereichert. Fotos: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Markt, Begegnungsstätte, Treffpunkt - egal, wie man es nennen mag. Das Lädle scheint überaus wichtig für die Waldstadt, die Waldstädter. Letztgenannte Bezeichnung haben die Grundschulkinder aus der Nachbarschaft kreiert, die zur feierlichen Einweihung des "neuen" Waldstadtmarktes ein fröhliches Hurra anstimmten. Nicht nur die Grundschüler von Marie Soult-Uhrig zeigten sich erleichtert darüber, dass es auch in Zukunft weitergeht mit dem einzigen Lebensmittelladen im Stadtteil. Der Dank dafür, dass man vor Ort auch weiterhin einkaufen kann, galt und gilt vor allem Eleonore und Hermann Gehrig. Die ehemalige Grundschullehrerin und der Waldtstadt-Apotheker haben sich des darbenden Ladens angenommen, viel Energie, Herzblut und Geld hineingesteckt. Nach zwei Wochen Turbo-Umbau und einem Invest in sechsstelliger Höhe konnte man am Donnerstagmorgen den Waldstadtmarkt neu eröffnen.

"Wenn immer so viel los ist, dann passt es", befand Bürgermeister Michael Keilbach ob des Andrangs in der Mitte des Stadtteils. Der Laden war brechend voll - und mittendrin stand eine strahlende Eleonore Gehrig. Sie hat das Risiko auf sich genommen, das vormals als Edeka-Markt betriebene, offenbar wenig rentable Lebensmittelgeschäft übernommen. Schon vor fünf Jahren hatte der Betreiber, Bäckermeister Franz-Josef Lorenz, überlegt, es aufzugeben. Die Gehrigs und einige weitere engagierte Einwohner sammelten seinerzeit 800 Unterschriften für den Erhalt des Marktes, der Laden lief weiter. Wirklich gut aber offenbar nicht, weshalb der alte Inhaber vor Kurzem dann doch aufgab.

Aus der Unterschriftenliste von vor fünf Jahren wurde diesmal eine einzelne Unterschrift. Die nämlich von Eleonore Gehrig unter dem Übernahmevertrag für das Ladengeschäft in der Solbergallee. "Ein Signal" habe die Waldstädter Familie setzen wollen, so die neue Ladenbetreiberin, ein Signal für einen lebendigen Stadtteil. Der Markt solle auch als Treffpunkt dienen. Um den zu beleben, hat man im Eingangsbereich ein kleines Café eingerichtet. "Da darf man auch mal sitzen, ohne einen Kaffee zu trinken", so Eleonore Gehrig.

Von einer "Begegnungsstätte" sprach denn auch Bürgermeister Michael Keilbach, der neben der obligatorischen Uhr der Stadt auch reichlich Lob mitbrachte. Die "enorme Leistung" der Gehrigs sorge für eine Belebung der Waldstadt. Die Stadt habe ihr Möglichstes zur Unterstützung des Vorhabens getan, was u. a. auch die stattliche Förderung über das Leader-Programm verdeutliche.

Als "Kundin der ersten Stunde" (also bereits im ursprünglichen Markt) machte sich bei der Neueröffnung am Donnerstagmorgen gleich Ursula Pittner ein eigenes Bild vom Markt vor der eigenen Haustüre. "Ich kaufe schon immer hier ein und werde es natürlich auch weiter tun", sagt sie. Zumal sie zufrieden ist mit dem Ergebnis des Umbaus. Neben einem Grundangebot an Lebensmitteln (von Edeka) bekomme man frisches Brot vom Bäcker (Landbäckerei Walter), Wurst und Fleisch aus der Region (Metzgerei Stumpf). Auch seine Post kann man im kleinen Laden loswerden. Und dank neuem Café auch den Austausch untereinander intensiv pflegen.

Jetzt muss nur der Laden selbst noch gepflegt werden. Michael Keilbach wünschte "immer so viele Gäste wie am Eröffnungstag", der verantwortliche Architekt Arno Seeber und Grundschulleiterin Marie Soult-Uhrig dem (neuen) Laden, "dass er so angenommen wird, wie er es verdient hat".