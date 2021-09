Von Stephanie Kern

Waldkatzenbach. Es geht (fast) immer um Idylle, wenn über Landwirtschaft berichtet wird. Meist geht es darum, wie sich der gemeine Verbraucher diese Landwirtschaftsidylle so vorstellt, um dann klarzustellen: So ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Ein bisschen Idylle ist aber immer. Auch auf dem Betrieb der Familie Zimmermann in Waldkatzenbach, der nächsten Station der RNZ-Serie zur Landwirtschaft in der Region.

Die ganze Familie hilft hier, damit der Laden läuft. Dabei zeichnet sich der Hof dadurch aus, dass er eigentlich ein Metzgereibetrieb ist. Ann-Katrin Mayerhöfer ist die Juniorchefin. Auf dem Arm hat sie den kleinen Adam, jüngster Spross der Familie. Schon sein Name ist ein Stück Tradition: Der Opa, der den Betrieb einst begründet hat, hieß so. Herwig Zimmermann ist sozusagen die lebende Verbindung zwischen Adam und Adam: Sein Vater gründete die Metzgerei 1950, den landwirtschaftlichen Betrieb übernahm er als zweites Standbein. So ist es bis heute. Landwirtschaft und Metzgerei gehören zusammen.

Den landwirtschaftlichen Teil des Betriebs gab es schon lange bevor Adam Zimmermann ihn an seine Metzgerei anschloss. Belege reichen bis ins Jahr 1765 zurück. Ein ordentliches Stück Geschichte. Und die wird weitergeschrieben. Ann-Katrin Mayerhöfer und ihr Bruder Hannes Zimmermann haben beide eine Fleischerausbildung absolviert. Beide arbeiten auf Hof und Metzgerei mit – und wollen den Betrieb in die Zukunft führen.

"Wir haben früh kleine Aufgaben bekommen. Heute erscheinen diese Dinge wie Kleinigkeiten, aber es hat uns früh gezeigt, dass jeder in der Familie auch Verantwortung für den Betrieb hat", erzählt Ann-Katrin Mayerhöfer. Auch ihr Vater kennt es nicht anders: Nachdem sein Vater den Betrieb übernommen hatte, wuchs er damit auf und in den Betrieb rein. "Aber es hat sich vieles verändert." Früher habe es noch mehr als 20 Landwirte in Waldkatzenbach gegeben. Heute sind die Zimmermanns der einzige Vieh haltende Betrieb im Waldbrunner Ortsteil. Es war körperlich sehr viel mehr Arbeit als heute, mit den großen Maschinen, die die Arbeit auf dem Feld erleichtern. Aber mehr Arbeit ist es heute trotzdem. Was früher 20 Familien be- und erwirtschafteten, liegt heute in den Händen einer Familie.

"120 Rinder haben wir, davon 35 Mutterkühe", erzählt Herwig Zimmermann. Alle diese Rinder werden selbst geschlachtet und verarbeitet. "Wir haben ein bisschen reduziert", sagt Zimmermann. Nicht, weil die Nachfrage fehlt, sondern weil die vergangenen Hitzesommer sich auch auf die Futtervorräte ausgewirkt haben. Um die 30 Heuballen schafft Herwig Zimmermann sonst von seinen und gepachteten Wiesen in die Silos. 2020 waren es nur sechs. "Es war zu trocken und wir wussten nicht, wie es dieses Jahr wird." Die Folge: Im vergangenen Jahr musste teuer Mais eingekauft werden, um die Rinder zu versorgen. Schlaflose Nächte bereitet das dem Metzger, der auch Landwirt ist, nicht. "Man kennt ja auch genügend Landwirte, die verkaufen." Ein bisschen nachdenklich sagt er das, denn er erinnert sich auch an ein Trockenjahr, das schon lange zurückliegt. 1976 war das. "Da hat die Bundeswehr Stroh gebracht", sagt Zimmermann. 14 Jahre alt war er damals. "Damit ist das Futter dann gestreckt worden, so gut es ging." Aber trotzdem musste Herwig Zimmermann das erste Mal in 50 Jahren im Sommer 2020 Futter zukaufen. "Es war alles leer."

Auf dem Hof und in der Metzgerei in Waldkatzenbach gibt es noch mehr Besonderheiten. Die Tiere werden selbst geschlachtet. Damit ist Zimmermann nur einer von sieben Metzgereibetrieben im ganzen Kreis, die selbst schlachten. "Wenn ich es selbst mache, ist es so wie ich will." Die Tiere seien nicht Mitglied einer Kolonne, nicht eines unter vielen. "Und sie kommen nie wieder aus dem Kühlhaus, bis sie verarbeitet wurden." Wer da jetzt Idylle und Verklärung vermutet, irrt. Herwig Zimmermann ist abgeklärt. Schweine und Rinder sind Nutztiere, man darf sie nicht verhätscheln, sagt er. Er sagt aber auch: "Das Vieh darf man nicht plagen." Den Richtsatz habe sein Vater aufgestellt. Herwig Zimmermann hält sich bis heute daran.

Viele der Rinder stehen im Freiland, auf Wiesen. "Sie kennen die Freiheit", sagt Ann-Katrin Mayerhöfer. Deshalb sei es für sie auch eine Form von Respekt, den Tieren einen langen Transport in ein (großes) Schlachthaus zu ersparen. "Wir führen sie nur über den Hof." Und dann müsse man schauen, dass "es kurz und schmerzlos ist", sagt Herwig Zimmermann. Er (oder auch sein Sohn) ist allein mit dem Tier, wenn es seinen letzten Weg antritt. "Es geht um Respekt vor dem Tier, man muss aber auch die Gefahr für den Menschen gering halten", gibt Ann-Katrin Mayerhöfer die Maßgabe vor.

Den Respekt ihrer Mitmenschen, den vermissen die Zimmermanns manchmal, auch wenn sie das nie so sagen würden. Aber Hunde, deren Besitzerinnen und Besitzer die Hinterlassenschaften nicht von den Wiesen entfernen und so die Kälber gefährden, ärgern sie. Auch Verschwendung von Lebensmitteln, die er und seine Landwirtschaftskollegen hart erarbeitet haben, sind Zimmermann ein Dorn im Auge. "Es gibt Konflikte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und es werden mehr", sagt er.

Viele Kunden kennen und schätzen die Metzgerei und den landwirtschaftlichen Betrieb. Viele kommen einmal in der Woche. Einige kennen sicher auch die Philosophie von Herwig Zimmermann. "Landwirtschaft ist ein Kreislauf, der muss eingehalten werden. Wenn er unterbrochen ist, klappt es nicht." Damit meint er auch explizit die Mitarbeit zwei seiner drei Kinder (der dritte ist Tierarzt) auf dem Hof und im Betrieb. Der Respekt, den er den Tieren im Leben und auch im Sterben entgegen bringt, den erfahren sie auch noch im Tod: In der Metzgerei gibt es kein Tiefkühlhaus. "Bei uns ist alles frisch, lieber gibt es mal was nicht." Bei ihnen funktioniere das. "Andere produzieren und produzieren – und bekommen die Sachen nicht weg. Aber das sind doch Lebensmittel, und kein Stück Holz."

Ein bisschen Idylle ist eben immer. Auch wenn der kleine Adam nun so gar nicht mehr von seiner Oma, seiner Großtante oder seinem Onkel, sondern nur noch seiner Mama in den Arm genommen werden will. Herwig Zimmermann verklärt weder Familienbetrieb ("Natürlich knirscht es auch mal.") noch seinen Beruf als Landwirt und Metzger. Für ihn ist aber klar, das Erbe des Vaters und Großvaters weitergeben, vorleben zu wollen. "Es haben Generationen auf diesem Hof geschafft, sodass wir auch heute davon leben können. Das ist nicht nur ein Durchgangsposten." Das ist ein Lebensinhalt, das merkt man.

"Jede Generation macht ihre Zeit und keine kann es ewig machen", meint Herwig Zimmermann noch. Er selbst will noch "Zeit machen", will weiter vorleben und Vorbild sein, das merkt man ihm an. Und die Kinder, wollen die noch Hilfe? "Das Geschäft braucht die Mischung", ist die Tochter überzeugt. Die Idylle stellt sich dann doch irgendwie ganz von selbst ein.

In eigener Sache

Es gibt kaum ein Thema (Corona mal ausgeklammert), das für so viele Diskussionen sorgt. Die Kluft zwischen Landwirtschaft und Verbraucher wird immer größer, so scheint es. Zugleich sehnen sich Menschen nach Natur und der Romantik, die ihnen von den Lebensmittelkonzernen in diesem Zusammenhang verkauft wird. Wie Landwirtschaft ist, was sie ausmacht, wie die Menschen sich fühlen, die sie gestalten – das sollen Besuche auf Bauernhöfen im Landkreis zeigen. Diese RNZ-Reise ist noch nicht beendet, wer Bauernhöfe kennt, die besucht werden sollen, kann sich per E-Mail an stephanie.kern@rnz.de wenden.