Endlich fertig: In der Talstraße in Schollbrunn ist nun auch die Asphaltdecke aufgebracht. Foto: Jürgen Hofherr

Waldbrunn. (hof) Als sich am späten Nachmittag des 28. Mai 2016 der Himmel über Schollbrunn öffnete und Hagel, Starkregen und Sturmböen über das Winterhauchdorf hereinbrachen, entging der Ort nur knapp einer noch größeren Katastrophe.

Die Talstraße wurde zu einem reißenden Fluss, der Keller füllte, Höfe und Gärten mit Eiskörnern, Schlamm und Gestein verunreinigte, Fahrbahnen und Gehwege unterspülte, Felsen und Kraftfahrzeuge mit sich riss – und so eine Schneise der Verwüstung hinterließ.

Die Straße wurde bei den Unwetterereignissen des Jahres 2016 teilweise einfach davon gespült worden war. Foto: Jürgen Hofherr

Dabei hatte man noch Glück im Unglück, blieb es doch bei materiellen Schäden, während keine Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Auch an etlichen anderen Stellen in der Gemeinde und der Region sorgte das Unwetter für immense Schäden.

Im Fall der Talstraße in Schollbrunn folgte der Naturkatastrophe eine Tiefbaumaßnahme mit einem Gesamtvolumen von rund fünf Millionen Euro. Die Sanierung der Talstraße ist somit die größte Einzel-Tiefbaumaßnahme in der knapp 50-jährigen Geschichte der Gemeinde am Katzenbuckel. Minister Peter Hauk hatte bei einem Besuch am Tag nach dem Starkregenereignis die Unterstützung durch das Land zugesichert, im Jahr 2018 schließlich wurden aus dem ELR-Programm Mittel in Höhe von 360.000 Euro zugeteilt.

Nachdem der Gemeinderat der Maßnahme, die vom Planungsbüro Sack & Partner GmbH aus Adelsheim konzipiert wurde, zugestimmt hatte, erfolgte im März 2019 der Spatenstich bzw. der Baggerbiss durch Bürgermeister Markus Haas. Mit der Asphaltdecke, die im September von der ausführenden HLT-Baugesellschaft aus Neckargerach aufgebracht wurde, konnte die Maßnahme nun rechtzeitig vor Beginn der feuchteren und kälteren Jahreszeiten abgeschlossen werden.

Foto: Jürgen Hofherr

Sehr erfreut zeigte sich Bürgermeister Markus Haas, dass es im Zuge der Baumaßnahme gelungen ist, zusätzlich die angrenzende Einmündung und ein Teilstück der Rohlederstraße sowie die Einmündung des Schopfersbrunnenwegs zu asphaltieren. Diese Arbeiten hatte der Gemeinderat aufgrund der schlechten Beschaffenheit im Anschlussbereich der beiden Straßen in seiner Sitzung im Juni 2021 beschlossen. Auch der untere Bereich der Rohlederstraße wurde auf einer Länge von rund 60 Metern asphaltiert. Ein gelungener Abschluss der Maßnahme mit langer Vorlaufzeit. Darüber hinaus durfte sich Haas gemeinsam mit seinem Kämmerer Joachim Gornik über eine deutliche Kostenersparnis freuen. Als Einzelmaßnahmen hätten die zusätzlichen Asphaltdecken bedeutend mehr gekostet, erläuterte Haas bei einer Begehung der "neuen" Talstraße.

Das Gemeindeoberhaupt nutzte diese Gelegenheit auch, um sich bei Anwohnern und Nutzern der Straßen für ihre Geduld während der Bauarbeiten zu bedanken. Die offizielle Freigabe wird dann gemeinsam mit der Bevölkerung voraussichtlich Mitte November stattfinden.