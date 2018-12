Waldbrunn. (schat/ub) Schwer in Schieflage geriet am Montagmittag ein mit Biomüll beladener Sattelschlepper auf der Landesstraße L524 zwischen Oberdielbach und Strümpfelbrunn. Der 40-Tonner war mit den Reifen in den aufgeweichten Grünstreifen neben der Fahrbahn gekommen, der Fahrer konnte den Sattelzug offenbar gerade noch vor dem drohenden Umkippen stoppen.

Die Feuerwehren aus Waldbrunn und Eberbach verhinderten mit Seilen und Stangen, dass das schwere Gerät in Schieflage doch noch in den Graben stürzt. Der gestrandete Laster wurde zunächst per Bagger entladen und in der Folge wieder auf die Straße gezogen. Die L524 war bis in den späten Nachmittag gesperrt.