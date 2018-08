Von Manon Lorenz

Lohrbach. Es war ein Tag, der die Herzen von Motorradliebhabern und Geschwindigkeitsjunkies höher schlagen ließ. Am vergangenen Samstag konnten Amateur-Biker auf dem Mosbacher Flugplatz mal so richtig Gas geben und austesten, was alles in ihren Maschinen steckt. Bereits zum zweiten Mal organisierte der japanische Motorradhersteller Suzuki den "Night Run Odenwald" auf dem Fluggelände in Lohrbach. Mitmachen konnte jeder, der über ein zugelassenes Motorrad verfügt; Rennmaschinen waren nicht erlaubt.

Zweiter Suzuki Night Run in Mosbach - Die Fotogalerie













An die 600 Motorradfahrer nahmen diese Gelegenheit wahr und testeten, wie lange sie brauchten, um ihre Maschine von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Am schnellsten gelang das dem Fahrer einer "Suzuki B-King", der gerade einmal 2,7 Sekunden benötigte. Doch nicht nur ihre eigenen Maschinen konnten die Motorradfans fahren, auch Modelle des Veranstalters Suzuki standen für Probefahrten zur Verfügung.

Außer den Motorradfahrern hatten sich rund 3500 Zuschauer auf dem Flugplatz eingefunden, um das Geschwindigkeits-Spektakel zu beobachten und Zeuge zu sein, wie die Fahrer auf der gut 600 Meter langen Start- und Landebahn ihre Zweiräder ordentlich in Fahrt brachten.

Neben der Hauptattraktion, dem Beschleunigungsrennen, bei dem immer zwei Fahrer gegeneinander antraten, stellten zwischendurch professionelle Motorrad-Stuntmen in Showeinlagen mit teils waghalsigen Kunststücken unter Beweis, dass sie ihre Maschinen voll im Griff haben.

Abgerundet wurde das Programm mit DJ-Musik sowie Speisen und Getränken vom Mosbacher Brauhaus. Auch der zweite Night Run im Odenwald war ein voller Erfolg.