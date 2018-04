Mosbach. (schat) Der Ladekreis dreht sich und dreht sich und dreht sich. Seit Tagen ist für so manchen Smartphonenutzer in Mosbach Geduld die höchste Tugend. Zumindest für diejenigen davon, die im Netz von Vodafone unterwegs sind, oder zutreffender: die es versuchen. Whatsapp abrufen, E-Mails checken - im Kernstadtbereich geht seit einer gefühlten Ewigkeit nichts. Der Kreis dreht sich, aber er schließt sich nicht.

"Wir haben seit 26. März lokale Einschränkungen im Mobilfunknetz", klärt man auf Nachfrage umgehend auf. Etwa 450 Kunden, so ein Konzernsprecher weiter, könnten das Netz seither nicht oder nur mit geringer Geschwindigkeit nutzen: "Grund ist ein Fehler bei der Anbindung der örtlichen Mobilfunkstation." Die notwendigen Maßnahmen zur "Entstörung" habe man sofort eingeleitet, Vodafone-Technik-Spezialisten seien bereits mehrfach vor Ort gewesen.

Schlechte Nachrichten gab es nach einem Termin der Techniker am heutigen Mittwoch vor Ort: Die nachhaltige Reparatur der Mobilfunk-Station in Mosbach nur durch den Einsatz eines Hubsteigers möglich ist. Ein solches Spezial-Fahrzeug ist bestellt und kann erst am Freitag die vollständige Anbindung der Station an das Vodafone-Netz wieder herstellen. Bis dahin ist nach Mitteilung des Unternehmens weiter mit Einschränkungen zu rechnen.

Update: 4. April, 17 Uhr