Mosbach. (schat) Gar nicht, kaum oder eben nur noch mit Glück erreichbar - das gilt dieser Tage für etliche Handy- und Smartphonenutzer, die über "Vodafone" im Mobilfunknetz unterwegs sind oder besser gesagt: sein wollen. Problem ist eine Störung "bei der Anbindung der örtlichen Mobilfunkstation". Die Reparatur soll laut Auskunft eines Unternehmenssprechers am heutigen Freitag am betroffenen Funkmast erfolgen, nachdem man bei zwei vorangegangen Vor-Ort-Terminen das Problem nicht beheben konnte.

An der sogenannten Richtfunkschüssel will man Kabel und Anbindungshardware austauschen. Da für diese Instandsetzung ein Hubsteiger und ein Techniker mit entsprechender Steigegenehmigung vonnöten sind, sei es zu Verzögerungen gekommen, so ein Unternehmenssprecher auf RNZ-Nachfrage.

Der Sprecher bleibt auch bei der übermittelten Störungschronologie: Am 26. März sei die "komplette Störung" festgestellt worden, daraufhin habe man Maßnahmen zur Behebung derselben in die Wege geleitet. Dass möglicherweise schon vorher vereinzelt Störungen aufgetreten sein können, will er nicht ausschließen.

RNZ-Leser berichten, dass sie schon länger "massive Problemen im Mobilfunknetz von Vodafone" haben. Ein Kunde aus Obrigheim habe sich bereits am 19. März via Kundenhotline über abbrechende Verbindungen und Netzausfälle beschwert. Mit dem Verweis auf ein Problem mit dem örtlichen Richtfunkmast wurde ihm eine Problembehebung bis 23. März zugesichert. Nachdem fast eine Woche nach dem genannten Termin keine Besserung eingetreten war, wandte sich der Obrigheimer erneut an das Unternehmen. Eine hälftige Rückerstattung seiner Monatsgebühren wurde ihm zugesagt, ebenso eine Entstörung innerhalb von 48 Stunden.

Betroffen von den anhaltenden Störungen rund um den "Problemmast" in Mosbach sind laut Vodafone insgesamt 450 Kunden. Auch etliche Mitarbeiter der Stadt zählen dazu: Schon geraume Zeit vor Ostern habe sich der für die Diensthandys Zuständige ob der Verbindungsprobleme an Vodafone gewandt. Die versprochene Behebung der Störung dauert aber auch dort noch an.

Die (schon recht strapazierte) Hoffnung auf bessere Verbindung soll nun also der heutige Freitag erfüllen.