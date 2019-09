Am 2. November präsentiert Tony Hadley in der Alten Mälzerei sein neues Soloalbum. Natürlich werden aber auch die großen Hits von Spandau Ballet zu hören sein. Foto: zg

Mosbach. (rnz) Als Sänger der Band Spandau Ballett startete Tony Hadley in den 80er-Jahren mit Hits wie "True", "Gold" oder "Only When You Leave" eine Weltkarriere. Nun ist er solo unterwegs und kommt auf seiner Europatournee für sechs Shows nach Deutschland. Am Samstag, 2. November, ist er in Mosbachs Alter Mälzerei zu Gast.

Tony Hadley zählt zu den bekanntesten Sängern der Popmusik. Mit Spandau Ballet, den Pionieren der New-Romantic-Bewegung in den 1980ern, hat der britische Sänger Popgeschichte geschrieben. Zusätzlich machte sich Hadley durch die musikalische Beteiligung an Bob Geldofs Carity-Bandprojekt "Band Aid" und der Single "Do They Know It’s Christmas" sowie seinem Auftritt beim legendären Live-Aid-Festival 1985 in London weltweit einen Namen. Auch beim Konzert zugunsten von Nelson Mandela im Wembley-Stadion im Juni 1988 war er mit Spandau Ballet dabei.

Nach zwei Jahrzehnten trennte sich die Band. Hadley startete sehr zur Freude seiner Fans kurzerhand eine Solokarriere und veröffentlichte sein erstes Album. Im Jahr 2009 fanden Spandau Ballet wieder zusammen. Dem siebten Studioalbum "Once More", auf dem die Hits der Band in neuen Arrangements eingespielt wurden, folgte eine sehr erfolgreiche Welttournee. Doch 2017 gab Hadley, dessen Stimme das Markenzeichen von Spandau Ballet ist, seinen erneuten Ausstieg bekannt.

Im vergangenen Jahr hat Tony Hadley sein neues Soloalbum "Talking to the Moon" veröffentlicht, das er bei seinem Konzert in Mosbach präsentieren wird. An der Produktion waren auch einige weitere renommierte Songschreiber beteiligt, darunter Toby Gad, der bereits mit Künstlern wie Beyoncé, Shakira und John Legend zusammengearbeitet hat. Neben den neuen Songs wird Hadley natürlich aber auch alle großen Hits von Spandau Ballet performen.

