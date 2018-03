Mosbach. (schat) Wenn das Radio ruft, dann sind sie da, die Mosbacher. Das weiß man nicht erst seitdem die wildeste Region im wilden Süden in der Großen Kreisstadt verortet wurde. Und so war es wenig verwunderlich, dass dem Aufruf des Radiosenders SWR3, am heutigen Donnerstag um die Mittagszeit doch mal auf dem Marktplatz im Herzen der Altstadt vorbeizuschauen, hunderte Mosbacher folgten. Zumal die Radiomacher mit kostenlosen SWR3-Maskottchen für alle und attraktiven Gewinnen für ein paar Glückliche lockten.

Punkt 12 Uhr sollte es die kleinen, flauschigen Elche geben, schon eine halbe Stunde vorher hatte sich eine lange Schlange vor dem "Gabentisch" der Elch-Tour-Organisatorin Biggi Groß gebildet. Die reichte zwischenzeitlich bis auf Höhe des "Rialto", nicht nur die Fugenspezialisten, die ihre sanierende Pflasterarbeit vorübergehend ruhen lassen musste, rieben sich da erstaunt die Augen. "Mich interessiert das ja nicht", kommentierte einer der Pflaster-Spezialisten, um dann zu ergänzen: "Meine Kollegen wollen sich aber auch einen Elch holen."

Die gingen nach dem Glockenschlag der Rathausuhr auch weg wie warme Semmeln, während drumherum das Moderatorenteam des SWR noch ein paar Mosbacher Geschichten von der Elchtour ausmachte. Mit den Achtklässlern des NKG etwa wurde die Elch-Ausgabe pädagogisch aufgewertet - mit ein bisschen Live-Französisch-Unterricht auf dem Marktplatz. Das "Merci" der Schülerinnen und Schüler war Jochen Graf und Sebastian Müller sicher. Ob sich die (von den Moderatoren übermittelte) These, dass das Geweih der Plüsch-Maskottchen exakt der Sinuskurve nachempfunden sei, halten lässt, blieb offen.

Dass treue Radiohörer auch längere Anfahrten für einen eigenen Elch in Kauf nehmen, konnte man in der angenehm belebten Altstadt allerdings zweifelsfrei belegen. Annette aus dem Kochertal war mehr als 30 Kilometer angereist, um auf dem Mosbacher Marktplatz einen SWR3-Elche in Empfang zu nehmen. "Der ist so süß", verdeutlichte die glückselige Dame, dass sich die weite Anfahrt absolut gelohnt hat. Und wenn man dann am Ende auch noch ins Radio kommt.

Nach einer halben Stunde Akkord-Ausgabe-Einsatz klappte Biggi Groß die übrigen Elche wieder in den Transporter, um 12.30 Uhr war der Elch-Alarm in Mosbach auch schon wieder vorbei. Der Plüschtierbestand hatte sich da allerdings schon erheblich reduziert, Hunderte neue Elch-Besitzer gefunden. Neben den kleinen Maskottchen für alle gab’s zudem noch ein Gewinnspiel für einen Riesen-Elch und Festivalkarten. Und eine besondere Mittagspause mit nettem Unterhaltungsprogramm noch gratis obendrauf.