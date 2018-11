Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) RNZ-Leser dürften sich verwundert die Augen gerieben haben, die restlichen Verkehrsteilnehmer dachten sich wohl, die Fahrbahn sei immer noch gesperrt. Auf jeden Fall sorgten sie für reichlich Verwirrung in den vergangenen drei Tagen.

Die Rede ist von den Umleitungsschildern, die im Zuge der Baustelle zwischen der Auerbacher Talbrücke und Auerbach aufgestellt wurden und von denen manche am Montagnachmittag immer noch an Ort und Stelle standen. Und das, obwohl die frisch sanierten Streckenabschnitte bereits seit Freitagnachmittag wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben sind.

Noch nicht weggeräumt waren die beiden Schilder in der Hauptstraße bei der Apotheke in Oberschefflenz, von denen eines auf eine Sperrung zwischen Auerbach und Dallau und das andere auf die Umleitung hinweist. Und immer noch platziert waren an der Bundesstraße B27 die Wegweiser bei Waldhausen vor der Abzweigung in die Landesstraße L584 nach Scheringen, die auf eine Sperrung zwischen Rittersbach und Dallau und eine Umleitung über Scheringen, Limbach und Muckental aufmerksam machen.

Ein verwunderter RNZ-Leser berichtete der Redaktion von Autofahrern, die deshalb auch am Montag noch weiterhin die Umleitung gefahren sind. Tatsächlich konnte ein Redaktionsmitglied auch bei der Fahrt über die B292 von Oberschefflenz nach Dallau Autofahrer beobachten, die an der Apotheke in Richtung Mittelschefflenz abgebogen sind. In Richtung Auerbach war dagegen freie Fahrt: kein Auto weit und breit, weder davor, noch dahinter.

Also hakten wir beim Regierungspräsidium Karlsruhe nach, das für die Baustelle verantwortlich zeichnet. Pressesprecher Uwe Herzel zeigte sich zunächst überrascht, dass die Umleitungsschilder noch da seien, und erklärte: "Wir werden uns darum kümmern, dass alle Schilder weggeräumt werden."