Ein musikalisches Feuerwerk zündeten „The Bautzy’s“ in der Alten Mälzerei in Mosbach – Welthits der Rock-, Beat und Rhythm ’n’ Blues -Musik zu begeistern und auf die Tanzfläche zu ziehen. Fotos: Bernd Kühnle

Von Bermd Kühnle

Mosbach. Noch bevor es richtig los ging, standen schon die ersten Tanzpaare auf dem Parkett vor der Bühne in der Alten Mälzerei und Frontmann Franz „Kerni“ Kern von der Mosbacher Beatband „The Bautzy’s“ machte klar: „Keiner anderen Band ist es möglich, die Tanzfläche vor dem ersten Song zu füllen und durchgehend bis zum Ende besetzt zu halten – also los!“ Kern begrüßte die Musiker, die einzeln die Bühne betraten und hatte zu jedem der Bandmitglieder einen Spruch parat. Vorzustellen brauchte er die Jungs und die Dame eigentlich nicht, denn das Publikum bestand fast ausschließlich aus alten „Bautzy’s-Hasen“.

Mit „All right now“ versetzte die Mosbacher Band ihre Fans sogleich in Wallung, feuerten Eric Claptons „Lay down Sally“ und „Baby come back“ gleich hinterher. Derweil rockten die begeisterten Gäste im voll besetzten Saal und bewiesen, trotz teils nicht mehr ganz jugendlichem Alter, dass bei einem entsprechenden Drive von der Bühne jede Altersklasse sich automatisch in Bewegung setzen lässt.

Treue Fans: Ursula und Wolfgang Raymann aus Ulm.

Bei „Venus“ und „These Boots are made for walking“ trat die „optische Augenweide der Band“ (so Franz Kern), Franziska Banholzer erstmals mit ihrer ausgezeichneten Stimme in Erscheinung, wobei auch das Saxophon von Rudolf Hörner sein charakteristisches Klangbild einflocht. Mit „Blue suede shoes“, „I’m a believer“ und „Don’t stop“ folgten weitere Glanzlichter der Musikgeschichte, bei denen Kern als Sänger die Zuhörer ebenso mitriss wie Hartmut Landhäuser mit seinem Keyboard, Klaus Burkardt am Schlagzeug, Rudolf Hörner mit Bass, Saxophon und Gesang, Richard Leutz mit seiner Rhythmus-Gitarre und Franz Lack an der Leadgitarre.

Während nach der ersten Pause „Gimme some loving“ und „It’s so easy“ die Spencer Davis Group und Linda Ronstadt auf der Bühne wieder auferstehen ließen, hatten die Tänzer schon die Gänge zwischen den Tischen erobert und auch „Hound dog“, „Hotel California“ oder „Let’s twist again“ wurden von den begeisterten Tänzer(inne)n ebenso gefeiert und heftig beklatscht wie „Keep on running“, „Come together“ und „Somebody help me“.

Das Ehepaar Berberich aus Mosbach, schon seit Beginn der Auftritte der Bautzy’s dabei, schwärmte: „Das ist Musik, die sofort ins Blut geht und mitreißt. Solange wir noch fit sind, werden wir auch weiterhin die Auftritte besuchen.“ Auch ihre Nachbarn Rudolf und Martha stimmten begeistert zu und ein: „Das ist reine, unverfälschte Musik, die genau das Flair der Zeit wiedergibt, in der diese Songs entstanden sind.“

Der dritte Tanzblock eröffnete mit „Summer in the city“ und „Wasted on the way“, ging über in die sehr rhythmischen „Black magic woman“ und „Suzie Q.“ und überzeugte mit weiteren Welthits, ehe Joe Cockers „With a little help“ in die nächste Pause leitete.

Auch hier drückten begeisterte Besucher aus, was die Musik der „Bautzy’s“ so attraktiv macht: „Reiner, unverfälschter Rock, Beat, Rhythm ’n’ Blues und Beat locken uns seit 15 Jahren nach Mosbach, wenn die Band ihre Bühnenshow abliefert“, begründete das Ehepaar Ursula und Wolfgang Raymann aus Ulm, das bereits zum zwölf Mal in die Mälzerei kam, um den Geburtstag von Ursula bei und mit den Bautzy’s zu feiern. Auch im fideljo war man schon drei Mal, um den Klängen zu lauschen und das Tanzbein zu schwingen – vor 15 Jahren war man erstmals mit der Kultband in Berührung gekommen.

Im vierten Tanzblock, eingerahmt von den beiden Saxophonstücken „Proud Mary“ und „Unchain my heart“, brillierten die Bühnenspezialisten mit weiteren Stücken von Amy Whitehouse, den Hollies oder Eric Clapton sowie Songs von Deep Purple, den Rolling Stones oder Joe Cocker. In der letzten Bühnenrunde konnten sich die Zuhörer und unermüdlichen Tänzer an weiteren Welthits erfreuen, ehe „All I wanna do“ von „Heart“ und gesungen von Franzi sowie das im Duett präsentierte „Wake up, little Susie“ die Reise der Mosbacher Beatband durch die Welthits der letzten 50 Jahre unter dem tosenden Beifall des Publikums beendeten.