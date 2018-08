Mosbach. (mlo) Ende Juni war Mosbach und seine Umgebung Mittelpunkt von Dreharbeiten der SWR-Sendung "Stadt-Land-Quiz", vergangene Woche wurde die Folge ausgestrahlt. Mosbach musste sich beim "Städteduell im Südwesten" mit Wachenheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz messen. Das Thema der Sendung lautete Greifvögel, weshalb auch die Greifenwarte auf Burg Guttenberg bei Neckarmühlbach als Drehort diente.

Innerhalb von fünf Stunden waren die Mosbacher dazu aufgefordert, zwei Detailbilder zu verorten. Diese übergab SWR-Moderator Jens Hübschen zu Beginn der Sendung an Stefan Müller, Leiter des Stadtmuseums Mosbach, die daraufhin sofort online gestellt wurden. Während das "Stadtbild" aus einer Nahaufnahme an einem Mosbacher Gebäude bestand, zeigte das "Landbild" ein Detail an einem Gebäude irgendwo in Baden-Württemberg, war also deutlich schwieriger zuzuordnen.

Dank der Mithilfe der Mosbacher Bürger wurden aber beide Motive richtig aufgelöst, das Stadtdetail sogar bereits nach vier Minuten, wie Müller stolz mitteilte. Es handelte sich um einen Erkerfries an einem Haus in der Ölgasse 2, das den Mosbacher Adler zeigt, immerhin das Wappentier der Großen Kreisstadt. Pro richtig verortetem Bild gab es somit satte 150 Punkte aufs "Städtekonto".

Weitere Punkte konnten außerdem durch die Beantwortung verschiedener, mitunter recht kniffliger Quizfragen rund ums Thema Greifvögel gesammelt werden. Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht beispielsweise ein Adler im Sturzflug? Wie sieht ein Bussard aus? Und wer hat die besseren Augen: ein Adler oder ein Geier?

Am Ende der Sendung lautete der Punktestand 850 zu 825 für das rheinland-pfälzische Wachenheim. Die Mosbacher unterlagen somit zwar um Haaresbreite im Städteduell, konnten aber mit viel Humor und Quizbereitschaft (sogar zwei Polizeibeamte auf Streife stellten sich den Fragen des SWR-Moderators) reichlich Sympathiepunkte bei Jens Hübschen und seinem Team sammeln.

Info: Wer die Ausstrahlung im Fernsehen verpasst hat, kann sich das Städteduell Wachenheim gegen Mosbach in der SWR-Mediathek hier anschauen.