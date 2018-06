Sulzbach. (brw) Der "Hirschwirt" in Sulzbach öffnet wieder seine Türe: Nach einer Zeit der Ungewissheit steht fest, dass es weiter geht beim Gasthaus "Zum Hirschwirt". Mit Susanne Bühler wurde eine engagierte Pächterin gefunden. Sie kam, sah und dachte: "Das ist es, was ich gesucht habe". Im Sommer wird der Biergarten unter schattigem, altem Baumbestand betrieben, im Winter das Restaurant im Haus.

Susanne Bühler will sich ans bewährte Konzept halten, aber auch Neues ergänzen. Es gibt also weiterhin Spareribs und Schweinshaxen, aber auch Maultaschen, die selbst hergestellt werden. Letzteres vielleicht eine Reminiszenz an Massenbachhausen bei Schwaigern im anderen Landesteil, wo Bühler erfolgreiches Eventcatering betreibt.

Überhaupt wird hier alles selbst gemacht, vom Brot bis zum Bier. Sobald die Konzession zum Selbstbrauen erteilt ist, soll es wieder das bewährte "Schlingelbier", ein naturtrübes Pils, geben. Sogar selbst Räuchern möchte man. Das Konzept lautet: weg von den vorgefertigten Speisen oder dem Conveniencefood und zurück zu den gastronomischen Wurzeln. Der "Hirschwirt" wirbt deshalb programmatisch mit "urigem Genuss" im Biergarten mit eigener Brauerei. Und eingekauft wird selbstverständlich regional.

Die Neueröffnung wird am Wochenende des 30. Juni und 1. Juli mit einer Ochsenbraten-Party gefeiert. Bürgermeister Martin Diblik ist davon überzeugt, dass es mit dem, was den "Hirschwirt" schon bisher ausmachte "in die richtige Richtung" weiter geht.

Schon seit Anfang Mai organisiert und plant Bühler in Sulzbach. Der Betrieb läuft auch schon. Vorgesehen sind fürs Erste nachmittägliche Öffnungszeiten ab 17 Uhr mit zwei Ruhetagen am Montag und Dienstag. Sonntags kann man brunchen. Weitere Aktionstage sollen noch hinzukommen. Eigentümer Michael Oehmann freut sich und hat "ein gutes Gefühl", in Susanne Bühler genau die richtige Pächterin gefunden zu haben.